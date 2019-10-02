Культура

РБКРБКБлогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС. В этой категории за награду также боролись Михаил Шац («Дело было вечером») и Максим Галкин и Юлия Меньшова («Сегодня вечером»).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

РБК18:31

Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ

РИА Новости14:31

На «ТЭФИ–2019» у «Матч ТВ» пять наград

Матч ТВ15:01

Дважды два

Российская газета14:27

Тысяча экспертов и триумф «Пятницы». В Москве вручили телевизионную премию ТЭФИ

ТАСС16:40

Телеканал «Пятница» получил 12 статуэток телевизионной премии ТЭФИ

Эхо Москвы17:07

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Интерфакс08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество

Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»

Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Происшествия

В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос

Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
Новый День 08:03
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика

Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»

Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
ANNA-News вчера в 11:26
Происшествия

Во Владивостоке женщину-кондуктора убили в трамвае

Во Владивостоке женщина-кондуктор была убита в трамвае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморью.
Росбалт вчера в 21:30
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Здоровье

Доктор Мясников раскрыл секреты долголетия

Мясников призвал всех отслеживать свой индекс массы тела (ИМТ), который должен быть ниже 25.
Туапсинские вести вчера в 14:04
Гаджеты

Кабель для взлома iPhone уже появился в продаже

Planet Today 09:12
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Хоккей

«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

RT на русском 15:22
Общество

Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд

В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.
REGNUM 13:16
Армия и оружие

Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35

Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Космос

Япония отправит на МКС своего человекоподобного робота

Страна восходящего солнца в ближайшее время отправит человекоподобного робота на Международную космическую станцию (МКС).
Российская газета 21:22
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Хоккей

Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву»

«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс 21:54
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес

Появилось новое видео задержания Бочкаревой

Газета.Ru 10:53
Происшествия

Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета

МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 22:27
Здоровье

Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика

Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Наука

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости вчера в 04:49
Здоровье

В Петербурге открылся центр амбулаторной онкологической помощи

АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:30
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное