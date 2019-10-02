Культура
ТАССИван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Церемония награждения проходит в Московском театре мюзикла, передает корреспондет ТАСС.
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Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru вчера в 10:57
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Здоровье
Ученые создали вакцину от перекрестной пищевой аллергии
Созданная вакцина как раз поможет лечить одновременно и сезонную реакцию на пыльцу березы, и перекрестную аллергию.
РЕН ТВ 18:38
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Авто
Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР
Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
Секунда 02:38
Экономика
Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru 10:00
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
LentaChel.ru 10:54
Происшествия
Убийцу полковника Следственного комитета арестовали
Обвиняемого в убийстве полковника Следственного комитета петербуржца арестовали на два месяца.
Lenta.ru 11:49
Политика
ВТО одобрила новые пошлины США против Евросоюза
Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против ЕС со стороны США из-за компании Airbus, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 12:31
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Культура
Доминго уходит с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса из-за скандала
Скандал с домогательствами стал причиной ухода испанского тенора Пласидо Доминго с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса.
Известия 16:41
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь вчера в 14:12
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Происшествия
В Якутии выявлен очередной картельный сговор в сфере лекарственного оборота
В Якутске выявлен очередной картельный сговор в сфере лекарственного оборота.
SakhaNews 13:16
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия 06:54
Политика
Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России
Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.
BFM.ru 05:47
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02