Происшествия

Газета.RuГазета.RuБлогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг. Сообщается, что мужчина пропал 4 апреля после того, как ушел в миграционный центр в Сахарово, чтобы подать документов на патент для работы, так как не являлся гражданином России.
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СМИ: блогер, который ходил с макияжем, погиб в ДТП

URA.Ruвчера в 23:46

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ

РИА Новости02:19

Стали известны подробности страшной аварии, в которой погиб блогер Петель

Московский Комсомолец03:06

Подросток управлял автомобилем Mercedes, в котором погиб блогер Петель

Пятый канал01:54

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

РБК02:39

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известиявчера в 23:23

Видео с места страшного ДТП, в котором погиб блогер Павел Петель

РЕН ТВвчера в 23:53
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Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Происшествия

В Северске обрушилась часть стены клинической больницы

В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.
Российская газета 02:17
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 04 апреля в 09:36
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время кредитных каникул, заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 04 апреля в 17:38
Общество

В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
ИА Красная Весна 03:18
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Экономика

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Происшествия

В больницу в Коммунарке доставлены 62 новых пациента

За прошедшие сутки 62 человека поступили в больницу в Коммунарке. Всего лечение там проходят 405 пациентов.
Вести.Ru 01:54
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Общество

Россиян предупредили о заморозках

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

В Барнауле ребенок заразился коронавирусом

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 03:17
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания

Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03 апреля в 07:27
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

В Приморье ввели денежные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Согласно тексту проекта, нарушение запрета гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, покидать места проживания влечет наложение административного штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
UssurMedia.ru 01:10
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:50
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Piter.tv вчера в 13:10
Авто

Появились фото новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24

В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
КП - Брянск 01:15
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
REGNUM 02:42
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Футбол

«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток

Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
Чемпионат вчера в 12:21
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
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