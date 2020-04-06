Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

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Общество На Украине введены жёсткие карантинные меры Киев, 6 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Правительство Украины ввело жёсткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом, решение вступило в силу 6 апреля.

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