Происшествия

ИзвестияИзвестияБлогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
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Подросток управлял автомобилем Mercedes, в котором погиб блогер Петель

Пятый канал01:54

Опубликованы кадры с места гибели блогера Павла Петеля

Телеканал 360°01:45

СМИ: блогер, который ходил с макияжем, погиб в ДТП

URA.Ruвчера в 23:46

Опубликована видеозапись момента аварии, в которой погиб блогер Павел Петель

Вечерняя Москва00:33

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известиявчера в 23:23

Блогер погиб в ДТП в Подмосковье

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Видео с места страшного ДТП, в котором погиб блогер Павел Петель

РЕН ТВвчера в 23:53
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Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях

В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут проводить тестирование, позволяющее выявить коронавирус на ранних стадиях.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru вчера в 07:18
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Технологии

Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией

Астрономам удалось разгадать загадку "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Общество

Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
iReactor вчера в 09:02
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Происшествия

Водитель погиб в ночном ДТП на улице Чернышевского

В результате 22-летний водитель "14-й" погиб на месте, еще 4 участника ДТП были госпитализированы: 35-летний водитель "Гранты", 27-летняя женщина и 25-летний мужчина из этого же автомобиля, пассажиры "14-й" - двое мужчин 23 и 22-х лет.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:24
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты

Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Вестник Кавказа 03 апреля в 09:11
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 04 апреля в 05:37
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Общество

Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса

Лондон, 6 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Истеблишмент Великобритании допускает, что пандемия коронавируса, возможно, началась из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, сообщает 5 апреля Daily Mail.
REGNUM 00:53
Технологии

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Общество

Карту распространения коронавируса создали в Иркутской области

Карту с информацией о госпитализированных с коронавирусом пациентах создали в Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 22:55
Общество

На Украине введены жёсткие карантинные меры

Киев, 6 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Правительство Украины ввело жёсткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом, решение вступило в силу 6 апреля.
REGNUM вчера в 18:18
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 04 апреля в 15:59
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 04 апреля в 23:11
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 20:27
Общество

Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным

Королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным, в котором напомнила им о твердости британского характера и самодисциплине.
НТВ вчера в 16:12
Происшествия

В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Российская газета 04 апреля в 06:50
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru вчера в 19:55
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались пойти на понижение зарплаты

Игроки московского "Локомотива" отказались пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:35
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