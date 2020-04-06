Происшествия
ИзвестияБлогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
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Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях
В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут проводить тестирование, позволяющее выявить коронавирус на ранних стадиях.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Технологии
Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией
Астрономам удалось разгадать загадку "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Происшествия
Водитель погиб в ночном ДТП на улице Чернышевского
В результате 22-летний водитель "14-й" погиб на месте, еще 4 участника ДТП были госпитализированы: 35-летний водитель "Гранты", 27-летняя женщина и 25-летний мужчина из этого же автомобиля, пассажиры "14-й" - двое мужчин 23 и 22-х лет.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Общество
Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты
Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса
Лондон, 6 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Истеблишмент Великобритании допускает, что пандемия коронавируса, возможно, началась из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, сообщает 5 апреля Daily Mail.
Технологии
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Общество
Карту распространения коронавируса создали в Иркутской области
Карту с информацией о госпитализированных с коронавирусом пациентах создали в Иркутской области.
Общество
На Украине введены жёсткие карантинные меры
Киев, 6 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Правительство Украины ввело жёсткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом, решение вступило в силу 6 апреля.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Политика
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Общество
Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным
Королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным, в котором напомнила им о твердости британского характера и самодисциплине.
Происшествия
В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза
В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались пойти на понижение зарплаты
Игроки московского "Локомотива" отказались пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции.