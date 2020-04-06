В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Политика Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.

Политика Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Общество В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.

Общество В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Экономика Титов предложил налоговую амнистию для МСП на фоне коронавируса Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса на фоне распространения нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.

Шоу-бизнес Директор рассказал о диагнозе Льва Лещенко Директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал об отрицательном тесте артиста на коронавирус, передает сайт "МК".

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии 73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Авто Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Общество Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.

Общество Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.