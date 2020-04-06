Происшествия
РБКБлогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
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Общество
Организаторов отмененных концертов обязали вернуть деньги зрителям
Пандемия коронавируса расстроила привычную культурную жизнь России. Все массовые мероприятия, в том числе и концерты, отменили.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Политика
Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле
Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
Королева Елизавета II выступила с историческим обращением к нации
Королева Елизавета II в пятый раз в истории выступила с обращением к нации.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Общество
В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
Титов предложил налоговую амнистию для МСП на фоне коронавируса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса на фоне распространения нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.
Происшествия
В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19
Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
Шоу-бизнес
Директор рассказал о диагнозе Льва Лещенко
Директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал об отрицательном тесте артиста на коронавирус, передает сайт "МК".
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области
Авто
Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Происшествия
В Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом COVID-19 скончался в Иркутске.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа
До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за минувшие сутки.
Общество
МВД выплатит компенсацию полицейским за сверхурочную работу
МВД России намерено выплатить компенсацию собственным сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса.
Общество
Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений
Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Общество
Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю
Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
Общество
Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве
Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Экономика
Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах
Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Политика
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.