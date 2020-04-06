Происшествия

РБКРБКБлогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ

РИА Новости02:19

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

РБК02:39

В Подмосковье разбился скандальный блогер Павел Петель: последние фото

Московский Комсомолец04:28

Травести-блогер Павел Петель погиб в ДТП. Его хотят похоронить на Украине — и не могут

Телеканал 360°06:24

Подросток управлял автомобилем Mercedes, в котором погиб блогер Петель

Пятый канал01:54

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известиявчера в 23:23

Видео с места страшного ДТП, в котором погиб блогер Павел Петель

РЕН ТВвчера в 23:53
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Общество

Организаторов отмененных концертов обязали вернуть деньги зрителям

Пандемия коронавируса расстроила привычную культурную жизнь России. Все массовые мероприятия, в том числе и концерты, отменили.
Телеканал 360° 07:03
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Политика

Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.
Известия 07:13
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

Королева Елизавета II выступила с историческим обращением к нации

Королева Елизавета II в пятый раз в истории выступила с обращением к нации.
Super.ru 06:12
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Московский Комсомолец 06:52
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия 04 апреля в 16:23
Общество

В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 03:34
Экономика

Титов предложил налоговую амнистию для МСП на фоне коронавируса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса на фоне распространения нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Шоу-бизнес

Директор рассказал о диагнозе Льва Лещенко

Директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал об отрицательном тесте артиста на коронавирус, передает сайт "МК".
Газета.Ru 07:35
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Lenta.ru вчера в 20:22
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Интерфакс 06:09
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области

Газета.Ru вчера в 15:58
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня вчера в 05:09
Происшествия

В Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом COVID-19 скончался в Иркутске.
Известия 03:09
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа

До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.
Bimru.ru 04:47
Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за минувшие сутки.
Радио 1 07:30
Общество

МВД выплатит компенсацию полицейским за сверхурочную работу

МВД России намерено выплатить компенсацию собственным сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса.
РЕН ТВ 05:59
Общество

Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений

Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
РБК 05:13
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции

Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
REGNUM 05:33
Общество

Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
МедиаПоток 04:31
Общество

Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве

Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Московский Комсомолец 07:11
Экономика

Кабмин утвердил размер кредитов для обращений о кредитных каникулах

Правительство России установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах.
RT на русском 02:52
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Политика

Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину

Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.
Pravda.Ru 02:21
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
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