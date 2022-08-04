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Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после удаления YouTube-канала

Пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, сообщила, что канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.
News.ru
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, корпорация Google раскрыла причину, по которой с YouTube был удален канал блогера Дмитрия Пучкова, который также известен под псевдонимом Гоблин.
Общественная служба новостей
Дмитрий Медведев пообещал отомстить за своего тёзку.
Царьград
В компании отметили, что контент был удалён после получения очередного предупреждения (страйка) за нарушение правил платформы.
News.ru

Подробнее о событии

Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после удаления YouTube-канала
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