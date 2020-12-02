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РБК
РБК

Блогера Reeflay доставили в СК после смерти девушки в ходе стрима

По данным источника, Решетникова доставили в рамках проверки, пока он не задержан. О том, что следователи начали проводить проверку после смерти девушки в ходе стрима Reeflay, стало известно ранее 2 декабря.В источнике
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Life.ru

Употребила наркотики и ударилась головой. Стример рассказал, как погибла его подруга

Life.ruвчера в 15:25
ТАСС

Блогера Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, доставили к следователям

ТАССвчера в 11:53
Московский Комсомолец

Блогер Reeflay, в стриме которого умерла девушка, отпущен после допроса

Московский Комсомолецвчера в 14:05
Телеканал 360°

«Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши

Телеканал 360°вчера в 13:32
РИА Новости

Блогера доставили к следователю после смерти девушки во время стрима

РИА Новостивчера в 13:17
Lenta.ru

Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили

Lenta.ruвчера в 15:17
РЕН ТВ

Погибшую в прямом эфире блогера Reeflay девушку заподозрили в эскорте

РЕН ТВвчера в 06:20

Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении, заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новостивчера в 14:10

Дочь Легкоступовой впервые показала квартиру матери после трагедии

В эфире программы "Док-Ток" ведущая Ксения Собчак показала встречу с Анеттой Бриль, во время которой дочь Легкоступовой воссоздала день, когда забрала мать и Юрия Фирсова из квартиры.
Политическая Экспертиза1 декабря в 05:08

В Испании объявили об ограничениях в рождественскую и новогоднюю ночь

Власти Испании объявили об ограничениях, которые будут действовать в праздники – католическое Рождество и Новый год: комендантский час наступит в 01.30, праздновать компаниями более десяти человек запрещено, причем могут собраться только родственники и самые близкие друзья.
РИА Новостивчера в 14:40

Страны Латинской Америки устремились в космос

В публикации отмечается, что в настоящее время Латинская Америка ищет своё место не только в мире, но и в космосе и результатом этого стало создание Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Agência Latino-Americana e Caribenha do Espaço; ALCE).
ИА Красная Весна29 ноября в 09:37

«Ростех» выкупит долю «Роснано» в проектах по сжиганию мусора

«Роснано» продаст «РТ-Инвесту» и его акционеру «Ростеху» 33,9% в инвестиционном товариществе «Первый экологический фонд» (ПЭФ), владеющем проектом «Энергия из отходов», в рамках которого строятся пять мусоросжигательных заводов.
РБКвчера в 12:20

Рассел заменит заболевшего коронавирусом Хэмилтона на этапе «Формулы-1»

Британский гонщик Джордж Рассел выступит за Mercedes вместо своего соотечественника Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира в Бахрейне, этапе чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спортвчера в 06:12

По делу о поджоге отдела СК в Новой Москве задержали следователя

Правоохранительные органы задержали следователя по особо важным делам отдела СК РФ по ТиНАО Максима Митасова, которого подозревают в организации поджога следственного отдела в Новой Москве в 2017 году.
ТАССвчера в 15:36

Тамара Семина заявила, что Армен Джигарханян презирал коллег и любил только себя

Семина вспомнила, что командам актеров и сотрудникам съемочной группы было очень тяжело работать с Джигарханяном, потому что постоянно происходили какие-то чрезвычайные ситуации.
CT newsвчера в 08:15

Россия представила вакцину от коронавируса «Спутник V» в ООН

Постпредство РФ при ООН и Министерство здравоохранения провели презентацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на полях спецсессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Профильвчера в 15:06

Трамп допустил причастность сотрудников Минюста США и ФБР к фальсификациям в ходе выборов

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сотрудники Министерства юстиции и Федерального бюро расследования могут быть причастны к многочисленным фальсификациям в ходе президентских выборов.
Моя Москва.онлайн29 ноября в 14:22