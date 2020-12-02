Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении, заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.