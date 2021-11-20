"28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД России, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
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Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации штамма "дельта" COVID-19.