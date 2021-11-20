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Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы

"28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД России, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
ТАСС
По данным ГИБДД, водитель BMW 6 серии, двигаясь по направлению в область, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.
Интерфакс
Как сообщалось ранее, водитель BMW погиб на месте, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.
ТАСС
Причины ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы
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