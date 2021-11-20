19 оренбуржцев умерли от коронавируса за сутки

В мире: Заражённых — 256965984 (+ 637892) Погибло — 5155607 (+ 8853) Выздоровело — 231995277 (+ 415115) Новости о COVID-19 в Оренбургской области: 20 человек скончались от коронавируса за сутки в Оренбургской области Новости о COVID-19 в мире и России: Вопрос о введении QR-кодов для учителей школ не обсуждается.