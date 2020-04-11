Коронавирус

REGNUMREGNUMБлогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно». Об этом 10 апреля он сказал на телеканале «Дождь». Уткин заявил, что сидит дома за свой счёт и платит за квартиру.
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Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Газета.Ruвчера в 19:02

Комментатор Василий Уткин в прямом эфире отказался от России: "Ты мне на кой?"

Царьград02:04

«Мне такое государство не нужно»: Уткин высказался о карантине за свой счёт

News.ruвчера в 20:04

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

REGNUM02:08

Уткин раскритиковал действия росиийских властей в условиях пандемии коронавируса

Metaratingsвчера в 17:02

Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?

Чемпионатвчера в 15:33

Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»

Sports.ruвчера в 15:33
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Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:38
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Общество

Рейс с россиянами из Антальи перенесли из-за комендантского часа

Согласно сообщению, запланированный на 11 апреля вывозной рейс Анталья - Москва переносится «на период после отмены действия комендантского часа, в связи с введением запрета на выход на улицу».
Областная газета 01:51
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Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 01:46
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Музыка

Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Аргументы и Факты вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета 09 апреля в 06:45
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Музыка

Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

ТАСС 01:04
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»

Tvoe-avto.com 09 апреля в 04:45
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
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Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
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Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
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Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 09 апреля в 14:51
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Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
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Общество

Российские медики доказали эффективность препарата против коронавируса

Российские медики доказали противовирусную активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19.
Реальное время вчера в 12:58
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
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Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
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Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в аэропорту Ижевска

Читайте такжеНа замминистра Минпромторга составили протокол после скандала в аэропорту Ижевска По словам Овсянникова, на входе в аэропорт Ижевска он выполнил законные требования сотрудников авиационной безопасности, однако не показал свой посадочный талон на авиарейс, а также квитанцию о покупке билета.
Общественное телевидение России вчера в 07:59
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Космос

В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
Дни24 09 апреля в 11:50
Общество

Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору

Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь 09 апреля в 10:44
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Здоровье

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз на коронавирус

Ингве Густафсон, шведский врач, говорит, что коронавирус может привести к смерти многих пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:34
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Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
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Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
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Армия и оружие

В результате нападения украинских военных в ДНР погиб один человек

В результате нападения украинских военных в районе поселка Широкая Балка погибла девушка, еще один человек получил ранения.
Российская газета вчера в 02:16
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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