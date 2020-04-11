Коронавирус
REGNUMБлогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно». Об этом 10 апреля он сказал на телеканале «Дождь». Уткин заявил, что сидит дома за свой счёт и платит за квартиру.
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