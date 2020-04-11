Александр Невзоров и Василий Уткин обсуждают планы на грядущие важные даты — празднование Пасхи, Парад 9 мая и самое главное — на голосование за предложенные Путиным поправки в Конституцию.

с чего всё началось

Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно.

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно». Об этом 10 апреля он сказал на телеканале «Дождь». Уткин заявил, что сидит дома за свой счёт и платит за квартиру.

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Здоровье В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости. 18

Общество Для испытаний вакцины от коронавируса «Вектор» нашел 180 добровольцев Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции найдены 180 добровольцев. 4

Технологии Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10 Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10. 24

Общество Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019. 804

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