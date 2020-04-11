Общество
REGNUMБлогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно». Об этом 10 апреля он сказал на телеканале «Дождь». Уткин заявил, что сидит дома за свой счёт и платит за квартиру.
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Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно.
— Василий Уткин, российский журналистАргументы недели 02:50
с чего всё началось
Александр Невзоров и Василий Уткин обсуждают планы на грядущие важные даты — празднование Пасхи, Парад 9 мая и самое главное — на голосование за предложенные Путиным поправки в Конституцию.Дождь09 апреля в 11:35
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