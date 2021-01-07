Блогер Wylsacom назвал финансовые плюсы 2020 года
Блогер из России Wylsacom (реальное имя — Валентин Петухов) назвал финансовые плюсы, которые смог увидеть в 2020-ом году. Об этом он поделился в ходе беседы на YouTube-канале «Редакция». Так, ушедший год Петухов назвал одним из наиболее прибыльных.В источнике
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Блогер Wylsacom рассказал о том, что 2020 год для него стал самым прибыльным в карьере
Центральная Служба Новостей05:30
Популярный российский блогер Wylsacom рассказал о финансовых плюсах 2020 года
РИА “Informing”вчера в 11:30