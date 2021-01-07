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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Блогер Wylsacom назвал финансовые плюсы 2020 года

Блогер из России Wylsacom (реальное имя — Валентин Петухов) назвал финансовые плюсы, которые смог увидеть в 2020-ом году. Об этом он поделился в ходе беседы на YouTube-канале «Редакция». Так, ушедший год Петухов назвал одним из наиболее прибыльных.В источнике
Общественная служба новостей
Центральная Служба Новостей
FBM.ru
Lenta.ru
РИА “Informing”
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Центральная Служба Новостей

Блогер Wylsacom рассказал о том, что 2020 год для него стал самым прибыльным в карьере

Центральная Служба Новостей05:30
Рамблер

Блогер-миллионер похвастался заработками в 2020-м году

Рамблер01:24
РИА “Informing”

Популярный российский блогер Wylsacom рассказал о финансовых плюсах 2020 года

РИА “Informing”вчера в 11:30
FBM.ru

Российский блогер рассказал о финансовых плюсах 2020 года

FBM.ruвчера в 11:37
Общественная служба новостей

Блогер Wylsacom назвал финансовые плюсы 2020 года

Общественная служба новостейвчера в 14:35
Секрет фирмы

Российский блогер-миллионер рассказал о финансовых плюсах 2020 года

Секрет фирмывчера в 10:38
Lenta.ru

Популярный российский блогер рассказал о финансовых плюсах 2020 года

Lenta.ruвчера в 07:21

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook
РИА Новости03:45

Bild назвал возможного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, чья популярность среди населения возросла на фоне пандемии, рассматривает возможность побороться за пост канцлера ФРГ в сентябре, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
РИА Новости03:38