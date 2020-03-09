Общество

Невские НовостиНевские НовостиБлогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
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Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

РИА Новостивчера в 21:28

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

Известиявчера в 22:51

Блогера из Польши поразило отношение россиян к детям

URA.Ruвчера в 22:32

Польский блогер назвала Москву идеальным местом для детей

РЕН ТВвчера в 22:14

Блогер из Польши рассказала о своей жизни с ребенком в России

Телеканал 360°вчера в 23:16

Польская блогерша рассказала соотечественникам о жизни с ребенком в Москве

Красная веснавчера в 22:40

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новостивчера в 22:42
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Происшествия

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

РИА Новости вчера в 23:32
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС вчера в 10:55
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Газета.Ru вчера в 12:43
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
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РИА Новости 07 марта в 02:01
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Футбол

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Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:02
Армия и оружие

В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
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На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

РИА Новости 00:07
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика

В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа

Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Евразия Daily 06 марта в 09:14
Общество

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Lenta.ru 07 марта в 07:14
Энергетика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Титул для пустых трибун: «Ливерпуль» рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

В связи с распространением коронавируса ключевые матчи мерсисайдцев могут пройти при пустых трибунах.
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Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Inc-news.ru 06 марта в 16:14
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости вчера в 15:57
Политика

Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Газета.Ru вчера в 11:04
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
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BFM.ru вчера в 05:25
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

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Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам

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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
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