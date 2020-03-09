с чего всё началось

Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».

Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Экономика Курс доллара поднялся почти до 75 рублей Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.

Теннис Турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса С 12 по 22 марта в Индиан-Уэллсе должны были пройти мужской турнир категории «Мастерс-1000» и женский турнир серии Premier Mandatory.

Экономика Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Наука «Пробуждение» герпеса вызвало массовую гибель нервных клеток Молекулярные биологи из Университета Цинциннати (США) узнали, что связанное с ослаблением иммунитета «пробуждение» герпеса может приводить к массовой гибели нейронов в периферических отделах нервной системы и органах чувств.

Финансы Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

Происшествия В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.