Общество
Невские НовостиБлогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком
Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
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с чего всё началось
В интервью ресурсу Gazeta.pl женщина рассказала, что переезжать в РФ было немного страшно, так как она наслушалась стереотипов о ходящих по улицам медведях и пустых полках в магазинах.Известиявчера в 22:51
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«Хорошо быть ребенком в Москве»: Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
Комсомольская правда04:04
Польская блогерша рассказала соотечественникам о жизни с ребенком в Москве
Красная веснавчера в 22:40
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Уфой» в лазурном
Представители футбольного клуба «Зенит» рассказали, в какой форме сине-бело-голубые сыграют сегодня в матче с «Уфой».
Экономика
Курс доллара поднялся почти до 75 рублей
Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Теннис
Турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
С 12 по 22 марта в Индиан-Уэллсе должны были пройти мужской турнир категории «Мастерс-1000» и женский турнир серии Premier Mandatory.
Экономика
В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Здоровье
В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли некоторые слухи, которые ходят вокруг профилактики и лечения коронавируса, пишет "Газета.ru".
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Политика
RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
Наука
«Пробуждение» герпеса вызвало массовую гибель нервных клеток
Молекулярные биологи из Университета Цинциннати (США) узнали, что связанное с ослаблением иммунитета «пробуждение» герпеса может приводить к массовой гибели нейронов в периферических отделах нервной системы и органах чувств.
Финансы
Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ
Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Общество
Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено
Общество
ВОЗ: коронавирус распространился в более чем ста странах мира
По данным ВОЗ, власти более ста стран подтвердили случаи инфицирования коронавирусом на своей территории.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Экономика
Китай призвал к стабильности на международном энергетическом рынке
Китай призывает поддерживать стабильность на международном рынке энергоресурсов.
Происшествия
В Конаково празднование 8-го марта переросло в поножовщину
Местом ЧП стало общежитие на улице Учебной в Конаково. В компании, дружно праздновавшей 8 марта, возник конфликт.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.