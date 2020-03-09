Общество
Невские НовостиБлогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком
Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
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Польская блогерша рассказала соотечественникам о жизни с ребенком в Москве
Красная веснавчера в 22:40
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Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Общество
В Алтайском крае открыто движение по всем федеральным трассам
На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Политика
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Авто
Audi опубликовала цены на «заряженный» кроссовер SQ8 2020
Согласно официальному прайс-листу на новинку 2020 модельного года, начальная цена составляет 89 000 долларов или 6 009 057 рублей.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Хоккей
«Металлург» проиграл «Барысу» в четвертой игре серии Кубка Гагарина
Футбол
Титул для пустых трибун: «Ливерпуль» рискует стать чемпионом Англии в одиночестве
В связи с распространением коронавируса ключевые матчи мерсисайдцев могут пройти при пустых трибунах.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
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Apple Watch смогут измерять уровень кислорода в крови владельца
В перспективе, ваши умные часы смогут отслеживать гораздо больше, чем качество сна и уровень сердцебиения.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Авто
В Казахстане продают 6-колесный вездеход на базе Mitsubishi Delica
В Казахстане выставлен на продажу шестиколесный вездеход на базе Mitsubishi Delica.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании
Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.