Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».

Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

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