Общество

Невские НовостиНевские НовостиБлогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
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Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

РИА Новостивчера в 21:28

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

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Блогера из Польши поразило отношение россиян к детям

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Польский блогер назвала Москву идеальным местом для детей

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Телеканал 360°вчера в 23:16

Польская блогерша рассказала соотечественникам о жизни с ребенком в Москве

Красная веснавчера в 22:40

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новостивчера в 22:42
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REGNUM вчера в 12:47
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
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По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
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«Металлург» проиграл «Барысу» в четвертой игре серии Кубка Гагарина

Правда УрФО 07 марта в 10:27
Футбол

Титул для пустых трибун: «Ливерпуль» рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
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В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
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Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
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В перспективе, ваши умные часы смогут отслеживать гораздо больше, чем качество сна и уровень сердцебиения.
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
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В Казахстане продают 6-колесный вездеход на базе Mitsubishi Delica

В Казахстане выставлен на продажу шестиколесный вездеход на базе Mitsubishi Delica.
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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
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Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
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Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
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