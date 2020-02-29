Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом. Обращение к подписчикам она опубликовала на своей странице в соцсети.

Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

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