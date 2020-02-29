Происшествия
ИзвестияБлогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом. Обращение к подписчикам она опубликовала на своей странице в соцсети.
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Число погибших в банном клубе на юге Москвы увеличилось до трех, семь человек пострадали
Агентство Москвавчера в 16:00
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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.