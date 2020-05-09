Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБлогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

Блогер Катя Гордон раскритиковала футболиста «Сельты» Фёдора Смолова за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.
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Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

RT на русском12:46

Гордон обрушилась с критикой на Смолова, улетевшего в Европу на карантине

News.ruвчера в 01:50

«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон

Спорт-Экспресс11:29

Екатерина Гордон возмутилась перелету Федора Смолова в Испанию

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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время карантина

Дни24вчера в 03:16

Катя Гордон раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию. Игрок ответил в комментариях

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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию

Телепрограммавчера в 01:12
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Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv 08:02
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Кино

Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России вчера в 03:54
Политика

Путин пообещал торжественно и широко отпраздновать юбилей Победы

ИА Красная Весна 03:31
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Общество

В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
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Шоу-бизнес

Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой

Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги

Аргументы недели вчера в 13:16
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Происшествия

Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17

Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия вчера в 15:35
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Известия 09:30
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Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Происшествия

Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов

Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Наука

Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь 06 мая в 07:43
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Здоровье

В Тверской области обновили сводку по коронавирусу на 9 мая

В региональном оперативном штабе сообщили о 38 новых случаях заболевания коронавирусом в Тверской области.
Все о Твери и Тверской области 07:08
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
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Общество

75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Политика

Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление о победе США и Великобритании над нацизмом

"Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в Twitter.
ТАСС 11:58
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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Происшествия

В Центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

ТАСС 04:43
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Общество

Украинский борец вызвал Усика на бой

Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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