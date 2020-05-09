Блогер Катя Гордон раскритиковала футболиста «Сельты» Фёдора Смолова за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.

Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

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