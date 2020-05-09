Коронавирус
RT на русскомБлогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
Блогер Катя Гордон раскритиковала футболиста «Сельты» Фёдора Смолова за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.
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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию
Телепрограммавчера в 01:12
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За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
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Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
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Аргументы недели вчера в 13:16
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Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17
Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
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Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
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Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
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Наука и жизнь 06 мая в 07:43
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В Тверской области обновили сводку по коронавирусу на 9 мая
В региональном оперативном штабе сообщили о 38 новых случаях заболевания коронавирусом в Тверской области.
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Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
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В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
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Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление о победе США и Великобритании над нацизмом
"Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в Twitter.
ТАСС 11:58
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Общество
Украинский борец вызвал Усика на бой
Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
Lenta.ru 12:24