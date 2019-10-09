Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле. Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы.

Блогер сравнил цены на продукты в России и на Украине

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