Экономика

Газета.RuГазета.RuБлогер сравнил цены на продукты в России и на Украине

Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле. Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы.
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