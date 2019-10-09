Экономика

Газета.RuГазета.RuБлогер сравнил цены на продукты в России и на Украине

Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле. Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы.
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СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ

News.ru00:42

Между Москвой и Киевом устроили битву цен

Lenta.ruвчера в 23:29

В России и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ru09 октября в 00:38

Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве

РИА Новости09 октября в 16:54

Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве

Версия-Саратов09 октября в 01:19

Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

ФАН09 октября в 19:13

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия08 октября в 23:23
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Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
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Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
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Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Музыка

На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»

"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Политика

Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

РИА Новости 04:52
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Армия и оружие

Германия приостановила экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Ранее Финляндия и Норвегия объявили о решении также приостановить экспорт оружия в Турцию.
Говорит Москва 09:23
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Здоровье

СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ

СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru вчера в 20:00
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Происшествия

Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове

Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:58
Происшествия

Родственница убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Тетя убитой девятилетней девочки в Саратове Ирина Кулясова выступила против отмены моратория на смертную казнь в России.
Политика Сегодня 09:19
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Автоспорт

В Сочи прокомментировали слухи о проведении квалификационной гонки

Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв прокомментировал информацию о том, что в следующем году в рамках Гран При России пройдёт экспериментальная квалификационная гонка.
Autosport.com.ru 08:19
Хоккей

«Сочи» отправил Зубова в отставку

«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев», – говорится в сообщении клуба.
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Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 10 октября в 16:35
Армия и оружие

Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Военные США в Сирии подверглись обстрелу с турецких позиций, сообщил Пентагон.
Взгляд.ру вчера в 20:29
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Lenta.ru 08:01
Гаджеты

Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10

В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
Футбол

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

Вести.Ru вчера в 12:00
Политика

Испанский парашютист повис на столбе во время военного парада

Известия 08:18
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.
РБК 09:35
Политика

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
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