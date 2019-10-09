Экономика
Газета.RuБлогер сравнил цены на продукты в России и на Украине
Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле. Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы.
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Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве
Версия-Саратов09 октября в 01:19
Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве
РИА Новости09 октября в 16:54
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Умер голливудский актер Роберт Форстер
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ИнфоСМИ 03:55
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Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
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РИА Новости вчера в 20:05
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Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
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Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
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Газета.Ru вчера в 09:16
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
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РИА Новости вчера в 17:31
Армия и оружие
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Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Газета.Ru 02:15
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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
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Известия 01:34
Экономика
Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram
Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. продали 2,9 млрд Grams 171-му покупателю по всему миру, в том числе 1 млрд Grams 39-ти покупателям из США, пишет SEC.
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Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599
3DNews 09 октября в 03:35
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Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
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Стартует восьмой сезон шоу «Голос»
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Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
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Виллаш-Боаш рассказал, когда завершит тренерскую карьеру
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что провансальская команда станет для него последней в карьере.
Спорт-Экспресс 03:00
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
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В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
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Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
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Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
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