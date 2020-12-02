Блогера Reeflay доставили в СК после смерти девушки в ходе стрима
По данным источника, Решетникова доставили в рамках проверки, пока он не задержан. О том, что следователи начали проводить проверку после смерти девушки в ходе стрима Reeflay, стало известно ранее 2 декабря.В источнике
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