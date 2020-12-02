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РБК
РБК

Блогера Reeflay доставили в СК после смерти девушки в ходе стрима

По данным источника, Решетникова доставили в рамках проверки, пока он не задержан. О том, что следователи начали проводить проверку после смерти девушки в ходе стрима Reeflay, стало известно ранее 2 декабря.В источнике
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Life.ru

Погибшую во время стрима Reeflay обвинили во лжи о беременности

Life.ru19:24
РИА Новости

Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима

РИА Новости17:03
НТВ

СК начал проверку после смерти девушки во время стрима блогера Reeflay

НТВвчера в 12:43
ТАСС

Блогера Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, доставили к следователям

ТАССвчера в 11:53
Телеканал 360°

«Никаких движений с ее стороны не было». Соседка рассказала о смерти стримерши

Телеканал 360°вчера в 13:32
Московский Комсомолец

Блогер Reeflay, в стриме которого умерла девушка, отпущен после допроса

Московский Комсомолецвчера в 14:05
РЕН ТВ

Погибшую в прямом эфире блогера Reeflay девушку заподозрили в эскорте

РЕН ТВвчера в 06:20

РКН создал реестр российских видеосервисов для возможной предустановки на гаджетах

Роскомнадзор создал реестр российских видеосервисов, владельцы которых смогут претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV).
Ведомостивчера в 14:46

Великобритания попросит Netflix добавить в «Корону» пометку о недостоверности

Власти Великобритании попросят стриминговый сервис Netflix сделать пометку о недостоверности событий в историческом сериале "Корона", передает Daily Mail со ссылкой на министра культуры Великобритании Оливера Даудена.
Газета.Ru30 ноября в 05:21

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

По словам Игоря Конашенкова, соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий достигнуто в соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны России и министерством национальной обороны Турции.
Страна Советов on-lineвчера в 08:10

Состоялся запуск Ethereum 2.0

Для запуска нулевой фазы было необходимо, чтобы пользователи перевели на депозитный контракт Ethereum 2.0 хотя бы 525 тыс. ETH.
РБК1 декабря в 10:39

Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем

По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.
РИА Новостивчера в 15:39

Сахалинская полиция ищет 17-летнюю девушку

Сахалинская полиция ищет 17-летнюю девушку, учащуюся Сахалинского политехнического центра №1. Мария Сергеевна Гинсберг ушла из общежития в Александровске-Сахалинском 25 ноября, на следующий день она сообщила, что находится в Поронайске.
АСТВ19:17

Семак назвал пенальти в ворота «Зенита» переломным моментом в матче с «Брюгге»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что пенальти в ворота сине-бело-голубых стал переломным моментом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийской команды «Брюгге».
Мойка7818:54