Происшествия
РИА НовостиСуд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Авто
Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen объявила специальные предложения на популярные версии кроссовера Tiguan.
Автостат 04:59
Политика
Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
Lenta.ru 08:46
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
РБК 04:25
Футбол
Инсинье покинул расположение сборной Италии из-за мышечной травмы
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье покинул расположение сборной Италии из-за мышечной травмы.
Sports.ru 06:55
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Гаджеты
В «Яндекс.Браузере» появился музыкальный плеер
В «Яндекс.Браузере» появился плеер, который позволяет управлять воспроизведением музыки на сайтах.
UfaTime.ru 08:46
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию школьников
Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.
Pravda.Ru 02:53
Экономика
Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества
Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
РИА Новости 04:31
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Шоу-бизнес
Вдова Децла обвинила свекровь в захвате своей квартиры
Вдова рассчитывала, что переезд будет временной мерой, но свекровь, по её словам, рассудила иначе.
Life.ru 09:11
Футбол
Еловских, Плотников и Колдунов покидают «Зенит-2», Каличава отдан в аренду
Сразу несколько игроков «Зенита-2» покинули команду.
Спорт-Экспресс 09:13
Экономика
Рынок лизинга в России успешно растет на 13% в 2019 году
По данным Эксперт РА, общий объем рынка составил 730 млрд рублей за 6 месяцев текущего года и продолжает расти.
NashGorod.ru 09:05
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия вчера в 17:01
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52