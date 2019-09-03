Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков

Медиазона03:43

Блогера Синицу приговорили к пяти годам колонии за угрозы в Twitter детям сотрудников МВД

ТАСС03:25

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

РИА Новости03:44

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Интерфакс03:43

Суд приговорил к пяти годам колонии В.Синицу за твит с угрозами детям правоохранителей

Агентство Москва03:42

Блогера Синицу приговорили к 5 годам лишения свободы за твит с угрозами детям силовиков

Новая газета03:42

Адвокат Синицы: «Этот телеканал [показывает на НТВ] приложил к этому особые усилия». Блогеру дали пять лет за твит

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Два самолета столкнулись в Шереметьево

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Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
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В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
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В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
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В «Яндекс.Браузере» появился плеер, который позволяет управлять воспроизведением музыки на сайтах.
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
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Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества

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Сразу несколько игроков «Зенита-2» покинули команду.
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Армия и оружие

Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию

ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
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