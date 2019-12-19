Политика
Lenta.ruБлокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вы придурки, нет? Вас бы никого не было»: Путина ужаснула идея сдать Ленинград немцам
Комсомольская правда05:39
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Хоккей
Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье
Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.