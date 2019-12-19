Политика

Lenta.ruLenta.ruБлокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
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Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Lenta.ru09:26

Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда немцам во время войны

Эхо Москвы05:24

Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда

РИА Новости07:48

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

РБК05:41

Путин назвал придурками рассуждающих о сдаче Ленинграда Гитлеру

Известия05:39

«Вы придурки, нет? Вас бы никого не было»: Путина ужаснула идея сдать Ленинград немцам

Комсомольская правда05:39

Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру

ТАСС06:17
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Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
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В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

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Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
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Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли

Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
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Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге

Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала.
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РБК 13:47
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Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
RuNews24.ru 13:32
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Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»

Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
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Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
RT на русском 13:18
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
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Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
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Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов

Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
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В Steam стартовала зимняя распродажа

Вечером 19 декабря в Steam стартовала зимняя распродажа 2019, за покупки во время которой пользователи будут получать специальные жетоны.
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«Я видел боль»: плакаты на пресс-конференции Путина

На небольших листах старались писать как можно более загадочные слова типа "Я видел боль", плакатики украшали лампочками, пытались выделиться нарядами - в зале были и короны, и даже костюм медсестры.
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