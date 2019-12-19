Политика
Lenta.ruБлокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
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«Вы придурки, нет? Вас бы никого не было»: Путина ужаснула идея сдать Ленинград немцам
Комсомольская правда05:39
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