Коронавирус
Регион onlineБлокировка Москвы и Подмосковья не планируется
В Сети стала «гулять» информация, что из-за угрозы распространения коронавируса в Москве и Подмосковье планируется заблокировать въезд и выезд из региона. Однако, эти данные опроверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Политика
Путин: Ситуация с коронавирусом в России осложняется
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента, в России под угрозой заражения коронавирусом находятся 3,3 миллиона человек.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Политика
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил
Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
Здоровье
В Ярославской области закрывают все поликлиники
Департамент здравоохранения региона с завтрашнего дня приостанавливает работу всех поликлиник.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Кино
XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 2 апреля
"Российская газета" объявляет об открытии ХІ кинофестиваля "Дубль Дв @".
Экономика
Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 5,5%
В середине марта глава компании Олег Белозеров сообщил, что РЖД пересмотрит прогноз по погрузке на 2020 год и теперь ожидает, что она снизится на 1%. Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
Футбол
Дибала – Роналду: мы ненавидим тебя в Аргентине
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как в Аргентине относятся к форварду Криштиану Роналду.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса американские больницы не справляются. Здравоохранение США испытывает коллапс, сообщает газета Die Welt.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Экономика
На Кубани арендаторы смогут получить отсрочку по платежам
Министр экономики Кубани предложил включить в список пострадавших отраслей торгово-развлекательный сектор и предоставить сектору отсрочки арендной платы.