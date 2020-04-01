Коронавирус

Регион onlineРегион onlineБлокировка Москвы и Подмосковья не планируется

В Сети стала «гулять» информация, что из-за угрозы распространения коронавируса в Москве и Подмосковье планируется заблокировать въезд и выезд из региона. Однако, эти данные опроверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Глава Подмосковья заявил об отсутствии планов по блокировке Москвы и области

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Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется

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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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