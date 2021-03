WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.