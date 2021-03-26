Закрытие Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного газа
Скорее всего, судно придётся разгружать. Заблокированными оказались и танкеры, перевозившие российскую нефть. Однако аналитики «Ъ» считают, что критического влияния на отгрузки российского сорта Urals ситуация не окажет, поскольку поставки Urals в Азию через канал идут редко.В источнике
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Блокировка Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного природного газа
Эхо Москвывчера в 05:34
Блокировка Суэцкого канала может задержать поставку в Европу сжиженного природного газа
Московские новостивчера в 02:22