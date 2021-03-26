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Фонтанка.Ру

Закрытие Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного газа

Скорее всего, судно придётся разгружать. Заблокированными оказались и танкеры, перевозившие российскую нефть. Однако аналитики «Ъ» считают, что критического влияния на отгрузки российского сорта Urals ситуация не окажет, поскольку поставки Urals в Азию через канал идут редко.В источнике

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Блокировка Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного природного газа

Эхо Москвывчера в 05:34

Закрытие Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного газа

Фонтанка.Рувчера в 04:58

Блокировка Суэцкого канала может задержать поставку в Европу сжиженного природного газа

Московские новостивчера в 02:22

Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа

Коммерсантъ25 марта в 15:29
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WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

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Ведомости03:44

Белоруссию не допустили к участию в Евровидении в 2021 году

Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.
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