Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час
Через Суэцкий канал, отделяющий Африку от Азии, проходит около 12% всей мировой торговли. Стоимость товаров, которые следуют в западном направлении за день составляет 5,1 миллиарда долларов, в восточном — 4,5 миллиарда долларов, пишет CNBC со ссылкой на судоходную компанию Lloyd’s List.В источнике
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