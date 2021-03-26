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Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час

Через Суэцкий канал, отделяющий Африку от Азии, проходит около 12% всей мировой торговли. Стоимость товаров, которые следуют в западном направлении за день составляет 5,1 миллиарда долларов, в восточном — 4,5 миллиарда долларов, пишет CNBC со ссылкой на судоходную компанию Lloyd’s List.В источнике

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Час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн

Рамблер26 марта в 03:56

Как блокировка Суэцкого канала может отразиться на рынке нефти и глобальном товарообороте

RT на русском26 марта в 13:08

Судно, застрявшее в Суэцком канале, третий день подряд приносит многим компаниям по всему миру многомиллионные убытки

Эхо Москвы26 марта в 11:27

Экономисты посчитали ущерб миру от застрявшего в Суэцком канале танкера

ИА Красная Весна26 марта в 16:52

Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день

Российская газета25 марта в 23:37

Блокировка Суэцкого канала стоит 10 миллиардов долларов в день

Вести.Ru25 марта в 23:25

Блокировка Суэцкого канала обходится в $400 млн в час для мировой торговли

Forbes25 марта в 20:23
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Три подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лед в Арктике

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-Морского Флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», — отчитался главком ВМФ адмирал Николай Евменов перед Владимиром Путиным.
BFM.ru26 марта в 16:45

WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

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Ведомостивчера в 03:44

Названа побеждающая инфляцию инвестиция

Лучшим антиинфляционным активом является золото, также можно инвестировать в реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.
Взгляд.ру01:15