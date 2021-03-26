Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.

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С чего всё началось Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения. Коммерсантъ вчера в 15:29