Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Комсомольская правда

Блокировка Суэцкого канала задерживает поставку нефти на $400 млн

Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.В источнике
С чего всё началось

Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа

Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.
Коммерсантъвчера в 15:29

Подробнее о событии

Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью

Известия09:59

Судно на дне, сырье в цене. Как авария в Суэцком канале оживила рынок нефти

Аргументы и Факты07:11

СМИ: в Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн

ТАСС00:44

Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

ПРАЙМ01:30

Под застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом начали рыть землю

НТВ01:24

Вести. Эфир от 26.03.2021 (11:00)

Вести.Ru04:00

Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа

Коммерсантъвчера в 15:29
Интересное

В ДНР опровергли обвинения в обстреле украинских позиций в Донбассе

Сегодняшние заявления Киева о гибели украинских военнослужащих в Донбассе в результате обстрела со стороны сил ДНР не соответствуют действительности, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной республики.
Ведомости15:21