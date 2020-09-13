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REGNUM
REGNUM

Блокировка сайтов в Белоруссии происходила при участии компании из США

По данным Bloomberg, компания Sandvine сотрудничает с властями Белоруссии уже на протяжении как минимум года. Технический директор Sandvine Александр Хаванг, в свою очередь, сообщил, что оборудование компании может быть использовано Минском для блокировки веб-сайтов и мессенджеров.В источнике
С чего всё началось
В редакцию Bloomberg
 попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры.
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