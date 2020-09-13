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REGNUM
REGNUM

Блокировка сайтов в Белоруссии происходила при участии компании из США

По данным Bloomberg, компания Sandvine сотрудничает с властями Белоруссии уже на протяжении как минимум года. Технический директор Sandvine Александр Хаванг, в свою очередь, сообщил, что оборудование компании может быть использовано Минском для блокировки веб-сайтов и мессенджеров.В источнике
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РИА Новости

Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии

РИА Новости21:42
РЕН ТВ

Bloomberg: компания из США помогла оставить белорусов без интернета

РЕН ТВ20:22
Газета.Ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:49
РБК

Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

РБК17:42
Lenta.ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:09
Взгляд.ру

Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 13:06
Эхо Москвы

Американская компания Sandvine, как выяснил Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии

Эхо Москвы18:11

В РФ назвали ранние симптомы рака крови

Роман Темников, будучи онкологом-маммологом, профессором Российской академии естествознания, кандидатом медицинских наук, считает, что ранними симптомами злокачественных заболеваний кроветворной системы являются повышение температуры без причин, плохой аппетит, резкая потеря веса, головные боли, частые инфекции, усталость и слабость.
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