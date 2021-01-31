Банкам России запретили без объяснения причин блокировать счета клиентов, а также отказывать в обслуживании. Соответствующий закон вступил в силу в конце января. Данная форма поможет облегчить жизнь бизнесу и гражданам.

Виктория Рыбалко украинский легкоатлет Что касается увеличения количества отмываний, то, опять же, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению. На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение. НТВ

С чего всё началось Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам. РИА Новости 29 января в 16:06