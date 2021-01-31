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Санкт-Петербург.ру
Санкт-Петербург.ру

Банкам России запретили отказывать клиентам в обслуживании

Банкам России запретили без объяснения причин блокировать счета клиентов, а также отказывать в обслуживании. Соответствующий закон вступил в силу в конце января. Данная форма поможет облегчить жизнь бизнесу и гражданам.В источнике
Парламентская газета
Хакасия-Информ
Konkurent.ru
Петербургский дневник
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Московский Комсомолец
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Что касается увеличения количества отмываний, то, опять же, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению. На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение.НТВ
С чего всё началось
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
РИА Новости29 января в 16:06
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Телеканал 360°

Банки будут разъяснять причину блокировки счетов и переводов

Телеканал 360°29 января в 18:11
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

РИА Новости29 января в 16:06
Московский Комсомолец

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Московский Комсомолец29 января в 16:52
Национальная служба новостей

Банки больше не смогут блокировать карты клиентов без объяснения причин

Национальная служба новостей29 января в 16:28
РЕН ТВ

Блокировку счетов клиентов без причины запретили банкам в России

РЕН ТВ29 января в 16:20
ПРАЙМ

В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

ПРАЙМ29 января в 16:06
Lenta.ru

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Lenta.ru29 января в 16:57

У российской вакцины «Спутник V» выявлены новые противопоказания для человека

По данным информационного агентства, в обновленной инструкции указаны группы пациентам, которым нужно с осторожностью использовать вакцину от коронавируса «Спутник V». Речь, в частности, о людях со злокачественными опухолями.
Стерлеград30 января в 15:50

В Благовещенске не состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиции

Сегодня, 31 января, в Благовещенске, по неофициальной информации, должна была состояться несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
КП - Благовещенсквчера в 04:15