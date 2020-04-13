Коронавирус
RT на русскомВ Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.
Читать в источнике
Оценить466
Подробнее о событии
Показать все источники
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Аргументы и Фактывчера в 18:56
Назначено переназначить. Известные противовирусные препараты совершенствуют для борьбы с COVID-19
Портал Поисквчера в 05:00
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05
Экономика
Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%
ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
РИА Новости вчера в 15:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru 11 апреля в 23:06
Происшествия
В Тамбовской области подтверждено семь новых случаев коронавируса
Тамбов, 11 апреля 2020, 21:07 — REGNUM В Тамбовской области за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 11 апреля в 14:07
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан назвал глупым снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
АиФ Тверь вчера в 13:05
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
Общество
В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
Здоровье
О связи курения и коронавируса рассказал врач
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 вчера в 02:16
Общество
В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:46
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
Lenta.ru 11 апреля в 07:53
Общество
Греция озвучила дату начала туристического сезона
Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств.
ToDay News Ufa 11 апреля в 08:22
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
Футбол
«Реал» не намерен продавать Йовича
Несмотря на неубедительные показатели Луки Йовича в первом сезоне в «Реале», место серба в клубе на следующий сезон не подвергается сомнению.
Матч ТВ вчера в 19:33
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20