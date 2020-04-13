Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.
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В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

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ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
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Экономика

Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Общество

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
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Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости вчера в 15:16
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК вчера в 18:07
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Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru 11 апреля в 23:06
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В Тамбовской области подтверждено семь новых случаев коронавируса

Тамбов, 11 апреля 2020, 21:07 — REGNUM В Тамбовской области за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом.
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Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан назвал глупым снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
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Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
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Общество

В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
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Здоровье

О связи курения и коронавируса рассказал врач

От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 вчера в 02:16
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Общество

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru 11 апреля в 07:53
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Общество

Греция озвучила дату начала туристического сезона

Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств.
ToDay News Ufa 11 апреля в 08:22
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Футбол

«Реал» не намерен продавать Йовича

Несмотря на неубедительные показатели Луки Йовича в первом сезоне в «Реале», место серба в клубе на следующий сезон не подвергается сомнению.
Матч ТВ вчера в 19:33
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
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Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
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