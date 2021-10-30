RT на русскомБлокпосты на въездах в Севастополь не пропустили более 200 машин в первый день работыСемь блокпостов на въезде в Севастополь и на выезде в первый день работы не пропустили в город 207 машин, так как пассажиры не имели сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавируса.RT на русскомНа блокпосту железнодорожного вокзала проверяющие выявили десять человек без документов.ИнтерфаксВсего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.ИнтерфаксВ Севастополе коронавирусом заболели уже более 38 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВКрым 24Интерфакс - РоссияИА КрыминформКрым 24Вести.СевастопольКП - СевастопольТК ЗвездаФАНГлагоLСургутИнформТВПравославие и МирРамблерИА Красная ВеснаПетербургский дневникТелеканал 360°РидусПодробнее о событииБлокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машинИнтерфакс13:09Прибывших без QR-кодов на вокзал Севастополя отправили покупать обратные билетыИнтерфакс04:43Самое цитируемоеЗа один день через севастопольские блокпосты не пропустили более 200 машинКрым 2413:22На въезде в Севастополь заработали все блокпостыВести.Севастополь06:04Более 200 машин не пустили в Севастополь за деньИА Крыминформ12:33В Севастополе заработал блокпост на железнодорожном вокзалеЭхо Москвы11:32На блокпостах в Севастополь не пропускают каждый 12-й автомобильНовый Севастополь06:20Невакцинированных петербуржцев развернули на въезде в СевастопольМосковский Комсомолец12:44Показать ещёОценить582Поделиться