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Блокпосты на въездах в Севастополь не пропустили более 200 машин в первый день работы

Семь блокпостов на въезде в Севастополь и на выезде в первый день работы не пропустили в город 207 машин, так как пассажиры не имели сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавируса.
RT на русском
На блокпосту железнодорожного вокзала проверяющие выявили десять человек без документов.
Интерфакс
Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.
Интерфакс
В Севастополе коронавирусом заболели уже более 38 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс.
Коммерсантъ

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Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин
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