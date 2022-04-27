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Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке

Как сообщил агентству источник, близкий к российскому "Газпрому", четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу — болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались произвести оплату газа в рублях.
Forbes
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, в свою очередь. назвала заявления «Газпрома» о прекращении поставок газа Польше и Болгарии из-за просрочки оплаты топлива в рублях шантажом.
News.ru

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Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
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