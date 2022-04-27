ТАССBloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в ГазпромбанкеКак сообщил агентству источник, близкий к российскому "Газпрому", четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.ТАССПрезидент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАСС27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу — болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались произвести оплату газа в рублях.ForbesГлава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, в свою очередь. назвала заявления «Газпрома» о прекращении поставок газа Польше и Болгарии из-за просрочки оплаты топлива в рублях шантажом.News.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВЦарьградЦентральная Служба НовостейЦарьград. Санкт-ПетербургТелеканал 360°Газета.RuRT на русскомРБКГлагоLГлавный региональныйБизнес журналИА Красная ВеснаВечерняя МоскваFrank MediaПолитическая ЭкспертизаLife.ruМИР 24Новые ИзвестияPravda.RuВоенное обозрениеНародные новостиТК ЗвездаПодробнее о событииBloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в ГазпромбанкеРИА Новости06:27Bloomberg: четыре европейских покупателя заплатили за российский газ в рубляхВедомости06:12Bloomberg: десять европейских покупателей открыли счета для оплаты газа из России рублямиФАН05:35Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в ГазпромбанкеКоммерсантъ05:56Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в ГазпромбанкеТАСС05:55Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газаRT на русском06:03Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рубляхИнтерфакс05:17Показать ещёОценить2,1KПоделиться