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Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке

Как сообщил агентству источник, близкий к российскому "Газпрому", четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.
ТАСС
27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу — болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались произвести оплату газа в рублях.
Forbes
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Согласно разъяснениям ЕК, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
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Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа
RT на русском06:03
Bloomberg: десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
Lenta.ru05:16
Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке
ТАСС05:55
Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях
Интерфакс05:17
Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в Газпромбанке
Коммерсантъ05:56
Bloomberg: десять стран ЕС будут покупать у России газ в рублях
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