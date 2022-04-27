ТАССBloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в ГазпромбанкеКак сообщил агентству источник, близкий к российскому "Газпрому", четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.ТАСС27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу — болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались произвести оплату газа в рублях.ForbesПрезидент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАСССогласно разъяснениям ЕК, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России.РБКЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВЦарьградRT на русскомГазета.RuЦентральная Служба НовостейЦарьград. Санкт-ПетербургГлавный региональныйТелеканал 360°ГлагоLВоенное обозрениеВечерняя МоскваРБКМИР 24Life.ruИноСМИFrank MediaИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейТК ЗвездаНовостной фронтБизнес журналРЕН ТВПодробнее о событииBloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в ГазпромбанкеРИА Новости06:27Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газаRT на русском06:03Bloomberg: десять европейских покупателей российского газа открыли счета в ГазпромбанкеLenta.ru05:16Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в ГазпромбанкеТАСС05:55Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рубляхИнтерфакс05:17Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в ГазпромбанкеКоммерсантъ05:56Bloomberg: десять стран ЕС будут покупать у России газ в рубляхURA.Ru05:14Показать ещёОценить2,4KПоделиться