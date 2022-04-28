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Bloomberg: 10 стран потребовали от ЕС объяснений об оплате за газ в рублях

Несколько стран ЕС требуют от организации более четких разъяснений по поводу требования России платить за газ в рублях, пишет Bloomberg
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Коммерсантъ
По данным Bloomberg, на неясность позиции ЕК пожаловались Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия.
Компания
Польские власти полагают, что действующая интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС, рассказал источник Bloomberg.
ТВ Центр
Источники Financial Times рассказали, что австрийская OMV и германская Uniper готовятся открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из России.
РБК

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