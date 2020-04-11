с чего всё началось

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.

Хоккей Вайсфельд не считает увеличение легионеров в КХЛ правильным шагом Российский эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на введение жесткого потолка в КХЛ со следующего сезона, сообщает "Матч ТВ".

Финансы Назван курс доллара на лето 2020 года В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин. 5

Космос Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Здоровье Больше месяца пациенты после излечения коронавируса могут быть опасны После исчезновения всех клинических признаков пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять возбудитель в окружающую среду как минимум ещё пять недель. 217

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 2,2K

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Происшествия В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.

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Футбол Прокуратура Швейцарии прекратит одно из дел против Йозефа Блаттера Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Общество Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом «Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости. 1,1K

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 128

Здоровье В Сербии российские военные продезинфицировали 25 медицинских объектов Российские специалисты провели дезинфекцию на 25 медицинских объектах в столице Сербии и ближайших населенных пунктах, сообщили в Минобороны России.

Музыка Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве. 108

Футбол Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро. 4

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 135

Политика Трамп распорядился оказать гуманитарную помощь Италии Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий властям страны оказывать гуманитарную помощь Италии в условиях пандемии. 225