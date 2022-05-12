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Bloomberg: 20 европейских покупателей российского газа перешли на оплату в рублях

Еще 10 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях, сообщило
 агентство Bloomberg.
Smotrim.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок газа для недружественных стран в рубли в конце марта.
Российская газета
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.
РИА Новости
Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.
Финмаркет

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