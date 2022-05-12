Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку.
"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.