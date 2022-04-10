Будьте в Плюсе

Bloomberg: 5 млн безработных останутся без поддержки в Великобритании

Bloomberg пишет, что в связи с увеличением цен за электроэнергию и продукты питания около 5 млн безработных британцев останутся без поддержки со стороны правительства.
Российская газета
Как пишет агентство Bloomberg
, в конце марта британский канцлер казначейства Риши Сунак пообещал финансово поддержать работающих британцев.
Pravda.Ru
С 1 апреля, как отмечает агентство, британцы вынуждены тратить больше на оплату коммунальных услуг из-за роста цен на газ и электроэнергию на 54%.
News.ru
Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".
РИА Новости

Подробнее о событии

Потери безработных британцев от роста цен в пять раз превысят ущерб трудоустроенных
Lenta.ru08:57
Bloomberg рассказал о бедственном положении миллионов британцев
Life.ru06:39
Bloomberg: из-за скачка цен 5 млн британских безработных останутся без господдержки
Московский Комсомолец05:04
Bloomberg: часть британцев оказалась в бедственной ситуации из-за роста цен
News.ru06:32
Bloomberg: рост цен ударит по безработным британцам в пять раз сильнее, чем по занятым
РИА Новости06:04
Bloomberg: В Британии около 5 млн безработных останутся без господдержки из-за скачка цен на электроэнергию и продукты
Комсомольская правда06:34
Bloomberg: 5 млн безработных останутся без поддержки в Великобритании
Российская газета04:27

Интересное

Украина полностью запретила импорт товаров из России

Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг, заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, сообщает Reuters.
РБК04:52

Минобороны сообщило об уничтожении базы батальона «Днепр» в селе Звонецкое

Вооруженные силы ракетным ударом уничтожили штаб националистического батальона "Днепр" в селе Звонецкое, сообщило Минобороны.
РИА Новости07:56

СК РФ установит личности украинских националистов, пытавших российского военнослужащего

В СК сообщили: в описании к опубликованному одним из журналистов фото сказано, что российского военного сожгли украинские националисты, а перед смертью его пытали и издевались.
Российская газета09:12

В Венгрии объявили итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов

Национальный избирательный офис Венгрии объявил итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов.
RT на русском09:11

Путин и Лукашенко 12 апреля проведут переговоры на космодроме Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости08:19

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa остановил работу из-за санкций против России

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу.
Lenta.ru07:08

Министр обороны Турции исключил пропуск военных кораблей в Черное море

Турция не позволит вводить военные корабли в Черное море, заявил глава Минобороны Хулуси Акар. Его слова приводит TR Haber.
РБК08:11

Словакия ведет с Киевом переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана»

Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана", сообщил в эфире Словацкого ТВ глава минобороны республики Ярослав Надь.
РИА Новости07:56

Италия готовится подписать соглашение с Алжиром о новых поставках газа

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 11 апреля он вместе с премьер-министром Марио Драги посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа для ответа на "возможный российский шантаж", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru08:28

Участникам спецоперации вручили награды в подмосковном госпитале

Участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение в Военном клиническом госпитале в подмосковном Красногорске, получили государственные награды, сообщили в Минобороны.
РБК09:08