Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 11 апреля он вместе с премьер-министром Марио Драги посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа для ответа на "возможный российский шантаж", сообщает РИА "Новости".