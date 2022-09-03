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Bloomberg: 60% британских заводов могут закрыться в ближайшее время из-за цен на топливо

Рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg
 со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности.
РИА Новости
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.
ТАСС
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4 081) в год на фоне резко подорожавшего газа.
ТАСС
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: шесть из десяти предприятий Британии могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию
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Bloomberg: 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за подорожания электроэнергии
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