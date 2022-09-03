РИА НовостиBloomberg: 60% британских заводов могут закрыться в ближайшее время из-за цен на топливоРост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности.РИА Новости«Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором… Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время»,— цитирует агентство выводы из отчета MakeUK.КоммерсантъПо данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.ТАССС 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4 081) в год на фоне резко подорожавшего газа.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruФАНМИР 24Курьер. Среда. БердскMOS.newsЭкономика сегодняАргументы и ФактыТК ЗвездаКомсомольская правдаОбщественная служба новостейТелеканал 360°Газета.RuРЕН ТВИноСМИПолитРоссияИА Красная ВеснаПолитика СегодняREGNUMПодробнее о событииBloomberg: шесть из десяти предприятий Британии могут закрыться из-за роста цен на электроэнергиюРЕН ТВ22:45Bloomberg: в Британии больше половины заводов могут закрыться из-за цен на электроэнергиюNews.ru21:02Bloomberg: 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за подорожания электроэнергииКоммерсантъ21:38Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергииLenta.ru21:30Bloomberg: шесть из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергииТАСС21:09Bloomberg: Британия может столкнуться с закрытием заводов из-за цен на электроэнергиюRT на русском22:21Bloomberg: более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризисаURA.Ru19:53Показать ещёОценить687Поделиться