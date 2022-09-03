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Bloomberg: 60% британских заводов могут закрыться в ближайшее время из-за цен на топливо

Рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg
 со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности.
РИА Новости
«Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором… Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время»,— цитирует агентство выводы из отчета MakeUK.
Коммерсантъ
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.
ТАСС
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4 081) в год на фоне резко подорожавшего газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: шесть из десяти предприятий Британии могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию
РЕН ТВ22:45
Bloomberg: в Британии больше половины заводов могут закрыться из-за цен на электроэнергию
News.ru21:02
Bloomberg: 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за подорожания электроэнергии
Коммерсантъ21:38
Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
Lenta.ru21:30
Bloomberg: шесть из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
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Bloomberg: Британия может столкнуться с закрытием заводов из-за цен на электроэнергию
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Bloomberg: более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса
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