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Bloomberg: 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за подорожания электроэнергии

Из-за роста цен на электроэнергию 6 из 10 заводов в Великобритании могут приостановить работу, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на федерацию британских производителей MakeUK.
Коммерсантъ
Согласно исследованию, почти половина производителей испытали скачок счетов за электроэнергию более чем на 100% в прошлом году.
РБК
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.
ТАСС
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4 081) в год на фоне резко подорожавшего газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: шесть из десяти предприятий Британии могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию
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Bloomberg: шесть из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
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Bloomberg: 6 из 10 предприятий в Британии рискуют разориться из-за цен на электроэнергию
Газета.Ru21:48
Bloomberg: 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за подорожания электроэнергии
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Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
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Bloomberg: Британия может столкнуться с закрытием заводов из-за цен на электроэнергию
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Bloomberg: более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса
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