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Bloomberg: АЛРОСА восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года

Компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, восстановила экспорт почти до уровня, предшествовавшего военным действиям на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru
Однако сейчас «Алроса» продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50–100 млн ниже февральского уровня, сообщили Bloomberg информированные источники.
Forbes
Российская компания продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном за рупии, отметили собеседники агентства.
Forbes
Bloomberg отмечает, что после введения санкций мировая алмазная отрасль стоимостью $80 млрд оказалась в смятении ,, а нехватка камней привела к резкому росту цен на бриллианты, особенно на более мелкие и доступные, на которых специализируется «Алроса».
Forbes

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