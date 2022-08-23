Компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, восстановила экспорт почти до уровня, предшествовавшего военным действиям на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg отмечает, что после введения санкций мировая алмазная отрасль стоимостью $80 млрд оказалась в смятении ,, а нехватка камней привела к резкому росту цен на бриллианты, особенно на более мелкие и доступные, на которых специализируется «Алроса».
Власти Республики Кипр задержали в понедельник женщину с Украины, совершившую нападение на одну из ведущих активисток Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРСК) Людмилу Чуйкову и группу находившихся рядом с ней россиян.
«Ржавчина выигрывает эту войну», - пишет автор публикации Майк Гленн, отметив, что ржавчина наносит серьезный ущерб кораблям, делает их более заметными в море и бросает тень на имидж американской армии.