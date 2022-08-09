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Bloomberg: Абрамович не может продать свои активы в Великобритании из-за санкций

Лондонская «империя» российского бизнесмена Романа Абрамовича — от футбольного клуба «Челси» до роскошных домов и доли в лондонской сталелитейной группе Evraz Plc — стремительно обрушилась из-за санкций, утверждает
 Bloomberg.
RTVI
Bloomberg считает потерю лондонских активов Абрамовича иллюстрацией того, «как быстро некоторые из крупнейших состояний России рухнули в результате финансовых санкций, введенных во всем мире».
RTVI
Блумберг добавляет, что российский миллиардер также не может продать свою долю в металлургической и горнодобывающей компании Evraz (28,64%).
РИА Новости
В мае 2022 года Великобритания наложила на Evraz санкции и заморозила активы, обрушив акции компании на 87%.
ФАН

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Bloomberg: Абрамович не смог продать свои акции в Evraz из-за британских санкций
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