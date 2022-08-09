Лондонская «империя» российского бизнесмена Романа Абрамовича — от футбольного клуба «Челси» до роскошных домов и доли в лондонской сталелитейной группе Evraz Plc — стремительно обрушилась из-за санкций, утверждает
Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе, во вторник он посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, в котором ранее из-за удара со стороны Киева погибли люди, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.
Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов в связи с возникшими трудностями в логистике.