Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе, во вторник он посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, в котором ранее из-за удара со стороны Киева погибли люди, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.