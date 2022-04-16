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Bloomberg: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины

Абрамович якобы "встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров", о чем изданиям рассказали неназванные осведомленные источники.
РИА Новости
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР.
Газета.Ru
Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля.
News.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время переговоров в Стамбуле заявил, что Абрамович не является официальным членом российской делегации, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Роман Абрамович приехал в Киев, чтобы возобновить переговоры между Россией и Украиной
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