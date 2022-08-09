URA.RuBloomberg: Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗРоссийский миллиардер пытался продать свою долю в горно-металлургической компании ЕВРАЗ.URA.RuВ целом, по информации Bloomberg, так называемая лондонская империя миллиардера рушится.Lenta.ruВ марте Великобритания ввела санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов.Lenta.ruПосле введения санкций против Абрамовича, было временно приостановлен листинг Evraz на Лондонской фондовой бирже.Бизнес журналЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg: Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗURA.Ru10:06Абрамович попытался продать долю в EvrazКомпания11:05Bloomberg узнал о попытках Абрамовича продать свою долю в компании EvrazВ Татарстане10:55Бизнесмен Абрамович пытался продать свою долю в EvrazR.Life13:24Bloomberg: Роман Абрамович пытается продать свою долю в компании EvrazLenta.ru09:46Показать ещёОценить31Поделиться