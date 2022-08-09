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Bloomberg: Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ

Российский миллиардер пытался продать свою долю в горно-металлургической компании ЕВРАЗ.
URA.Ru
В целом, по информации Bloomberg, так называемая лондонская империя миллиардера рушится.
Lenta.ru
В марте Великобритания ввела санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов.
Lenta.ru
После введения санкций против Абрамовича, было временно приостановлен листинг Evraz на Лондонской фондовой бирже.
Бизнес журнал

Подробнее о событии

Bloomberg: Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ
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Бизнесмен Абрамович пытался продать свою долю в Evraz
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