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Bloomberg: Apple намерена сократить наем новых сотрудников из-за возможного кризиса

Американская компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса.
ТАСС
Изменения не затронут все подразделения Apple, и компания по-прежнему планирует жесткий график запуска продуктов в 2023 году, который включает гарнитуру смешанной реальности — первую крупную новую категорию с 2015 года.
ПРАЙМ
В 2015 году Apple представила Apple Watch.
РБК
Apple столкнулась с проблемами в цепочках поставок, в том числе — остановка производства в Китае в последние месяцы из-за коронавирусных ограничений.
РБК

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