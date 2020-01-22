Гаджеты

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Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте. Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.
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