Гаджеты
РИА НовостиBloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте. Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.
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