Гаджеты
РИА НовостиBloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте. Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.
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Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Наука
Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта
Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Экономика
Рецессия в США потянет за собой всю мировую экономику — эксперт
В США в 2021 году может произойти рецессия, которая приведёт к замедлению экономического роста во всём мире, в том числе и в России.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Политика
Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января
Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.
Общество
Американская компания хочет вскрыть «Титаник» для поиска передатчика
По официальной версии, представители американской компании хотят найти на корабле передатчик, с которого подавали сигнал бедствия во время кораблекрушения.
Футбол
«Лейпциг» подписал воспитанника «Барселоны»
Мартинес является воспитанником академии «Барселоны», с 2017 года он выступает за «Лас-Пальмас».
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.