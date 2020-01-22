Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте. Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Apple определила сроки начала производства «бюджетного iPhone»

Forbes04:48

Bloomberg: производство новой бюджетной модели iPhone могут начать в феврале

ТАСС06:37

Apple запустит производство нового бюджетного iPhone в феврале

Интерфакс06:08

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

РИА Новости05:58

Bloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года

Коммерсантъ07:03

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

РБК04:37

Производство бюджетного iPhone должно начаться в феврале

News.ru01:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти Холокоста в Израиле.
BFM.ru 09:05
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Политика

Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии

Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Газета.Ru 08:49
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Футбол

«Арсенал» может приобрести украинского защитника

"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Sport.ru вчера в 17:14
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 06:08
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Происшествия

На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина опубликовала зимнее фото в бикини

Уроженка Рязанской области 41-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в бикини, сделанное на Черном море.
YA62.ru 08:16
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына

Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Пятый канал 08:42
Общество

Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Байкал24 04:18
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
The GEEK 07:26
Политика

В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа

Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Авто

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class

В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Российская газета 06:30
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Экономика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 00:20
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное