Гаджеты
РИА НовостиBloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте. Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE.
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Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Гаджеты
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Политика
В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа
Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
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Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
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Названы покинувшие правительство России чиновники
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Экономика
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Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Армия и оружие
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
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