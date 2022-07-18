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Bloomberg: Apple в 2023 году сократит найм сотрудников и финансирование ряда отделов

Американская корпорация Apple в 2023 году планирует сократить найм сотрудников и финансирование ряда отделов, чтобы справиться с возможным экономическим спадом.
Lenta.ru
Источники Bloomberg утверждают, что данный подход не является общекорпоративной политикой компании.
Коммерсантъ
Руководство Apple намерено быть «более осторожным во времена неопределенности».
Lenta.ru
Решение компании связано со стремлением быть более осторожной в неопределенные времена, когда США и миру грозит возможная рецессия.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg : Apple сократит наем новых сотрудников на фоне неопределенности в экономике США
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